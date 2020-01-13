Туктамышева в образе парня с района. Ее подруга уже успела над ней пошутить

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию, в которой фигуристка запечатлена сидящей на корточках перед синими «Жигули».

— Идеальная ласточка обнаружена, — подписала 23-летняя фигуристка фотографию. — На ней в Грац поедем? — практически сразу отреагировала на фотографию ее подруга Бетина Попова, выступающая в танцах на льду. — Полетим, я бы сказала, — ответила ей Туктамышева.

В австрийском Граце состоится чемпионат Европы по фигурному катанию. Туктамышева, занявшая четвертое место на чемпионате Европы, является первой запасной в женском одиночном катании.