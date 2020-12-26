Туктамышева упала с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с падением исполнила произвольную программу на чемпионате России.

Она с ошибкой на приземлении прыгнула тройной аксель, затем упала с ещё одного тройного акселя, который планировался в кадкаде, далее сделала тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель+тройной тулуп+двойной тулуп, двойной риттбергер (который планировался в каскаде).

Фигуристка набрала за свой прокат 130,60 балла (204,25 по сумме) и занимает промежуточное третье место.

(Анастасия Рацкевич)