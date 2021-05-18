Туктамышева: «Угадайте по мейку, для какого журнала я снималась»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в сторис в Instargam опубликовала фотографию с интересным макияжем. Девушка предложила фанатам угадать, для какого журнала она снималась.

«Угадайте по мейку, для какого журнала я снималась», — подписала снимок спортсменка.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

24-летняя Туктамышева в 2021 году завоевала серебряную медаль на чемпионате мира. Тренером спортсменки является Алексей Мишин.