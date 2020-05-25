Туктамышева сыграет с Касаткиной в теннис

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева и экс-первая ракетка России Дарья Касаткина провели прямой эфир в Instagram. Теннисистка предложила провести совместный матч.

— Я всегда за любой кипиш, особенно там, где нужно играть в один из моих любимых видов спорта, — ответила Туктамышева. — Поэтому в теннис мы с тобой обязательно сыграем! Даже если не благотворительном матче, то просто так.

Касаткина занимает 66-е место в рейтинге WTA.