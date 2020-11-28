Туктамышева сравнила свой тройной аксель и аксель Косторной

Победительница «Гран-при» по фигурному катанию в Москве Елизавета Туктамышева рассказала о самых сложных элементах, которые исполняет в своей программе.

— Ты очень круто восстановила тройной аксель после затяжного карантина. Можно сказать, что ты разгадала секрет его исполнения и уже не потеряешь?

— С такой верностью не надо ни про что говорить — что я что-то никогда не потеряю. Я много работала ради этого и рада, что сейчас тройной аксель получается лучше. Но что будет дальше, если опять произойдут какие-то изменения в тренировочном процессе в связи с пандемией коронавируса... гарантий никогда не может быть. В большом спорте особенно, — рассказала Туктамышева в интервью «Газета.Ru».

— Сравни, как профессионал, твой тройной аксель и тройной аксель Алены Косторной, который у нее был в прошлом сезоне.

— У нас разная техника. Разное исполнение, соответственно, другое восприятие прыжка, другая картинка.

— Ты смогла восстановить свой тройной аксель, а Косторная еще нет. Если бы Алена попросила тебя подсказать секрет, как вернуть этот прыжок, ты бы согласилась помочь?

— Я думаю, что да, конечно. У нас нет такого, чтобы кто-то с кем-то не разговаривал и утаивал что-то. Если кто-то о помощи попросит, то, конечно, он ее получит.

— Ты восстановила четверной тулуп, который выучила в прошлом году. Сколько чистых попыток делаешь из десяти?

— Я не так давно начала его исполнять снова, и стабильных попыток пока немного — все-таки это непростой элемент. В планах есть стабилизировать его к чемпионату России, но насколько это будет реализовано, я еще не могу сказать.

— Ты пробовала раньше также четверной сальхов.

— Мы сейчас сделали акцент на тулупе, поэтому к сальхову пока не возвращались. Вообще я пробовала пока из четверных только тулуп и сальхов, а остальные мне еще страшно. Но Алексей Николаевич Мишин. Говорит, что потенциал для четверных очень хороший — высоты и скорости достаточно.