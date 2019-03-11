Туктамышева шутит о себе. Фигуристка выбрала самые смешные мемы

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме подвела итоги конкурса на самый смешной мем о себе.

– Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе Вконтакте "Фегурка". Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой инстаграм. Листайте и пишите в комментариях какой вам понравился больше всего! – написала Туктамышева.

На одной из картинок 22-летнюю спортсменку сравнивают с героем известного мема, где мужчина в компании подруги оборачивается на другую девушку.

Туктамышева заняла 10-е место на чемпионате России в 2014 году и не попала на Олимпиаду в Сочи. В 2015-м спортсменка выиграла золотую медаль в одиночном катании на чемпионате мира в Шанхае, а также завоевала серебро в командном турнире в Токио.

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