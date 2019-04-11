Туктамышева шикарно исполнила короткую программу на командном ЧМ

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева справилась с короткой программой на командном чемпионате мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Фигуристка отлично исполнила весь прыжковый контент, в том числе, тройной аксель, и остальные элементы - каскад тройной тулуп + тройной тулуп и тройной лутц.

Она набрала 80,54 балла, что является ее лучшим результатом в сезоне, и занимает промежуточное первое место.

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