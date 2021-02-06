Туктамышева сделала «бабочку» на тройном акселе в короткой программе на Кубке Первого канала
20:23
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева допустила ошибку в короткой программе на Кубке Первого канала.
Фигуристка сделала «бабочку» на тройном акселе, далее исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип.
Отметим, что Туктамышева исполняла новую короткую программу — под композицию Билли Айлиш — «Lovely».
Она набрала за свой прокат 70,38 балла.
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