Туктамышева сделала «бабочку» на тройном акселе в короткой программе на Кубке Первого канала

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева допустила ошибку в короткой программе на Кубке Первого канала.

Фигуристка сделала «бабочку» на тройном акселе, далее исполнила каскад тройной лутц+тройной тулуп и тройной флип.

Отметим, что Туктамышева исполняла новую короткую программу — под композицию Билли Айлиш — «Lovely».

Она набрала за свой прокат 70,38 балла.