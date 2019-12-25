Туктамышева, Самодурова, Лазукин и Мишин после жеребьевки чемпионата России

Российская фигуристка Анастасия Гулякова, тренирующаяся под руководством Алексея Мишина, поделилась в своем Instagram фотографией их группы в полном составе после окончания жеребьевки чемпионата России в Красноярске.

На снимке в числе прочих таккже запечатлены Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин, их тренер Алексей Мишин и хореограф группы Татьяна Прокофьева.