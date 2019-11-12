Туктамышева, Самодурова и Константинова выступят на турнире в Загребе

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, а также чемпионка Европы Софья Самодурова и призер Универсиады Станислава Константинова выступят на турнире серии «Челленджер» в Загребе (Хорватия), информирует официальный сайт ISU. Соревнования пройдут с 4 по 7 декабря.

В мужском одиночном катании Россию представят Артур Даниелян, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.

В соревнованиях спортивных пар выступят Карина Акопова / Максим Шагалов, Алиса Ефимова / Александр Коровин. Среди танцоров на турнир заявлены Софья Евдокимова / Егор Базин, Ксения Конкина / Павел Дрозд, Аннабель Морозова / Андрей Багин.