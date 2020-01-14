Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram опубликовала новую фотографию.

— Я выгляжу как человек! Рада вернуться в любимый Питер! — подписала ее фигуристка.

Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.