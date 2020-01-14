Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева — с юмором о своем образе: «Выгляжу как человек»

16:34
Теги:

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram опубликовала новую фотографию.

— Я выгляжу как человек! Рада вернуться в любимый Питер! — подписала ее фигуристка.

Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир