Туктамышева — с юмором о своем образе: «Выгляжу как человек»
16:34
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева в своем официальном Instagram опубликовала новую фотографию.
— Я выгляжу как человек! Рада вернуться в любимый Питер! — подписала ее фигуристка.
Туктамышева заняла на чемпионате России четвертое место и является первой запасной на чемпионаты Европы и мира.
Из Инстаграма Елизаветы Туктамышевой pic.twitter.com/1bigRahbj7— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 14, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...