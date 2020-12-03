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Туктамышева с высокой долей вероятности пропустит этап Кубка России в Москве из-за болезни

10:25
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева с высокой долей вероятности пропустит этап Кубка России в Москве из-за болезни.

— Скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет, — приводит «РИА Новости» слова Горшкова. — Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 5 по 8 декабря в дворце спорта «Мегаспорт».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201203/tuktamysheva-1587459969.html

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