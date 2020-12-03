Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков сообщил, что чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева с высокой долей вероятности пропустит этап Кубка России в Москве из-за болезни.

— Скорее всего, она пропустит этап в Москве из-за болезни, ее не будет, — приводит «РИА Новости» слова Горшкова. — Коронавирус? Я не уполномочен такие вещи говорить.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 5 по 8 декабря в дворце спорта «Мегаспорт».