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Туктамышева с ошибкой исполнила произвольную программу на «Гран-при России»

20:51
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на «Гран-при России».

Она прыгнула тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, ошиблась на сольном тройном акселе, прыгнула тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

За прокат спортсменка получила 149,13 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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