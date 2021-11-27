Туктамышева с ошибкой исполнила произвольную программу на «Гран-при России»
20:51
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева представила произвольную программу на «Гран-при России».
Она прыгнула тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, ошиблась на сольном тройном акселе, прыгнула тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.
За прокат спортсменка получила 149,13 балла.
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