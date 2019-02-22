Туктамышева с небольшой ошибкой в каскаде исполнила произвольную программу на Кубке России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева без грубых ошибок исполнила произвольную программу в финале Кубка России.

22-летняя фигуристка справилась с тройным акселем и со всеми остальными прыжковыми элементами, однако допустила ошибку в каскаде тройной лутц+тройной тулуп. Она набрала за свой прокат 148.98 - это рекорд для фигуристки в текущем сезоне за произвольную программу.

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Финал Кубка России: все видеотрансляции