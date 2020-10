Туктамышева репостнула запись с критикой судейства на Кубке России

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в сториз Instagram сделала репост записи пользователя altersweetego с критикой судейства на Кубке России. Сегодня фигуристки показали короткие программы, по их итогам Туктамышева занимает третье место с результатом 77,36. Изначально ей поставили на 1 балл меньше (76,36), но затем подняли оценку, назвав первоначальный вариант математической ошибкой.

«Мир, наверное, перевернется, если Лизваете хоть раз дадут те баллы, которые она заслуживает, а не вот эти нищенские. Чистую Туктамышеву с тройным акселем под юниорку и сдвоенный каскад от Щербаковой, are you ok там вообще? Я хз, где Лиза берет мотивацию в таких условиях, но спасибо за то, что берет», — говорится в посте болельщицы, которая также добавила хэштег «судите честно».

Пост с критикой оценок Туктамышевой. Фото Instagram