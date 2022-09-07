Туктамышева раздала автографы, но не стала говорить с прессой после контрольных прокатов

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не стала говорить с прессой после произвольной программы на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

На короткий вопрос корреспондента «СЭ», все ли у нее хорошо, Елизавета ответила «да».

При этом Туктамышева остановилась у катка и раздала автографы желающим болельщикам.

Видео произвольной программы Туктамышевой на музыку Игоря Крутого можно посмотреть здесь.