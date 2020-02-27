Туктамышева рассталась с Лазукиным

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева призналась, что рассталась с Андреем Лазукиным. Фигуристы тренировались вместе в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина и состояли в отношениях несколько лет.

— Мы сейчас не вместе с Андреем и мое сердце свободно, — цитируют spb.aif.ru Туктамышеву. — Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства.

23-летняя Туктамышева заняла четвертое место на чемпионате страны и является первой запасной на чемпионат мира. 22-летний Лазукин стал на чемпионате России 12-м.