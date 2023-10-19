Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:37

Туктамышева рассматривает работу тренером после завершения карьеры

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах после завершения карьеры. Спортсменка заявила, что рассматривает вариант с работой тренером.

«Как вариант я рассматриваю, но не сразу после того как закончу, а через несколько лет. Хочется для себя как-то пожить, а тренерская деятельность много сил отнимает. Это безумно тяжелая профессия», — сказала фигуристка на YouTube-канале «СБГ Шоу».

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Конец эпохи. Вечная Туктамышева близка к уходу из фигурного катания

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
0
Читайте также
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Казани сообщили о готовности тренеров из Москвы работать в школе Загитовой
Новости
RSS RSS
Все новости