Туктамышева рассказала, почему упала с тройного акселя в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае

Россиянка Елизавета Туктамышева, показавшая четвертый результат в короткой программе на этапе «Гран-при» в Китае, отметила, что излишняя нацеленность на прыжок повлекла за собой падение. Девушки представят произвольные программы на этапе Гран-при в Китае в субботу.

— Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать, — цитирует ТАСС Туктамышеву. — Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки.

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