Туктамышева рассказала, почему стала болеть за «Зенит»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему болеет за «Зенит».

«Как-то сходила на пару матчей, потом меня еще пригласили. Я увидела футболиста Клаудио Маркизио... У нас были коллаборации с «Зенитом». Хочется болеть за Питер. Просто болею за «Зенит» — сказала Туктамышева в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

30 декабря 2020 года «Зенит» в честь наступающего Нового года подарил Туктамышевой набор теплой одежды с символикой клуба.