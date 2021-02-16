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Туктамышева рассказала, почему стала болеть за «Зенит»

12:35
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему болеет за «Зенит».

«Как-то сходила на пару матчей, потом меня еще пригласили. Я увидела футболиста Клаудио Маркизио... У нас были коллаборации с «Зенитом». Хочется болеть за Питер. Просто болею за «Зенит» — сказала Туктамышева в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

30 декабря 2020 года «Зенит» в честь наступающего Нового года подарил Туктамышевой набор теплой одежды с символикой клуба.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=a-1UsxHtcoU&feature=youtu.be

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