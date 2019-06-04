18:31 | Фигурное катание

Туктамышева рассказала, почему любит свою работу

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, почему любит свою работу.

– Люблю свою работу, можно встретить героев настоящего голливудского кино. Нет, не из популярного телесериала "Семейка Адамс". Эта программа ребят никого не оставляет равнодушным. Черно-белая классика всегда будет в тренде. А вам нравится черно-белое кино? – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Фигуристка в настоящее время находится в японском Кобе для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Наряду с ней в гастролях по Японии также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Люблю свою работу, можно встретить героев настоящего голливудского кино. Нет, не из популярного телесериала "Семейка Адамс"😜 Эта программа ребят никого не оставляет равнодушным. Черно-белая классика всегда будет в тренде. А вам нравится черно-белое кино? . . . Really love my job, it's even possible to meet the heroes of Hollywood movie.😉 No, not from the popular TV series "The Adams family".😜 This guys' program leave no one indifferent. Black and white classics will always be in trend. Do you like black and white movies? . . PS: love you guys ❤️

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

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