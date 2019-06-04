Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, почему любит свою работу.

– Люблю свою работу, можно встретить героев настоящего голливудского кино. Нет, не из популярного телесериала "Семейка Адамс". Эта программа ребят никого не оставляет равнодушным. Черно-белая классика всегда будет в тренде. А вам нравится черно-белое кино? – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Фигуристка в настоящее время находится в японском Кобе для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Наряду с ней в гастролях по Японии также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

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