Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, почему любит свою работу.
– Люблю свою работу, можно встретить героев настоящего голливудского кино. Нет, не из популярного телесериала "Семейка Адамс". Эта программа ребят никого не оставляет равнодушным. Черно-белая классика всегда будет в тренде. А вам нравится черно-белое кино? – написала Туктамышева в своем Инстаграме.
Фигуристка в настоящее время находится в японском Кобе для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Наряду с ней в гастролях по Японии также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.
Люблю свою работу, можно встретить героев настоящего голливудского кино. Нет, не из популярного телесериала "Семейка Адамс"😜 Эта программа ребят никого не оставляет равнодушным. Черно-белая классика всегда будет в тренде. А вам нравится черно-белое кино? . . . Really love my job, it's even possible to meet the heroes of Hollywood movie.😉 No, not from the popular TV series "The Adams family".😜 This guys' program leave no one indifferent. Black and white classics will always be in trend. Do you like black and white movies? . . PS: love you guys ❤️