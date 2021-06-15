Туктамышева рассказала об усталости после тренировок на сборе в Куршевеле
17:26
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото после тренировки на сборе во французском Куршевеле.
«Уже не такая бодрая, как в первый день», — написала фигуристка в сторис Instagram.
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
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