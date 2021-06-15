Туктамышева рассказала об усталости после тренировок на сборе в Куршевеле

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала фото после тренировки на сборе во французском Куршевеле.

«Уже не такая бодрая, как в первый день», — написала фигуристка в сторис Instagram.

Елизавета Туктамышева. Фото Instagram

Группа Алексея Мишина проводит тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.