Туктамышева рассказала об истощении после болезни

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) рассказала, как восстанавливалась после воспаления легких.

– Заболела я на финале Гран-при в Ванкувере. Летела оттуда с температурой 38. Это был самый ужасный полет в моей жизни. Сразу после показательных почувствовала, что со мной что-то не так, – приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФКР.

Лежала я в больнице рядом с Новогорском, потому что из Ванкувера мы приехали в Новогорск – у нас там был сбор перед чемпионатом России. А так как я вернулась в ужасном состоянии, меня сразу отвезли в больницу. Но хорошо, что у меня много друзей. Они навещали, поддерживали, поэтому вся эта больничная история мне не показалась такой мрачной, какой могла бы быть.

Когда выписалась из больницы, то не сразу начала кататься. Набрала физическую форму, чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию. Поначалу было очень тяжело, потому что так серьезно я никогда не болела, и организм был истощен. Приходилось начинать все практически с нуля. И для меня это стало преодолением себя. Но я смогла подготовиться за 2 месяца. На финале Кубка России была уже в хорошей форме. И теперь у меня есть опыт, как можно восстанавливаться после болезни.