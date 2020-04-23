Туктамышева рассказала об эффективных упражнениях на карантине

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию-2015 Елизавета Туктамышева дала советы по тренировкам во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Нам надо обязательно заниматься, — цитирует sobaka.ru Туктамышеву. — Конечно, дома нельзя прыгать, и мне кажется, у спортсменов за время карантина обязательно в какой-то степени пострадает вестибулярный аппарат, но это не так страшно, если все время заниматься. У каждого из члена нашей команды дома организована какая-то зона для тренировок, и мы стараемся использовать ее по максимуму: спину и пресс прорабатываем на полу, а часть упражнений делаем стоя. Благодаря постоянной нагрузке на мышцы, есть шанс не выйти из формы.

Когда человек неподготовленный, нужно начинать упражнения на коврике: потянуться в разные стороны, размять стопы, плечи и руки. Тогда мы почувствуем, как тело просыпается и приходит желание двигаться. Дальше нужно встать и начать простую зарядку, как в детстве: махи, легкие прыжки на скакалке, взять любые утяжелители в руки.

Если говорить про целенаправленные упражнения, то важно прорабатывать каждый день спину и пресс — наш корсет: очень эффективны складки прямые или поперечные, тогда прокачивается сразу все, а можно поднимать только ноги для нагрузке нижнего пресса. На передние и задние мышцы бедра есть прекрасные упражнения на полу: нужно лечь на коврик, согнуть ноги углом и поднимать таз. А еще мне кажется, здорово начинать день с йоги. Я никогда не практиковала и чувствую, что сейчас самое время освоить несколько ассан.