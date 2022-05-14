Туктамышева рассказала о работе над новой произвольной программой с Авербухом

Олимпийская чемпионка Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе, которую она готовит с российским хореографом Ильей Авербухом.

«Люблю нашу совместную работу! Поставили новую произвольную с Ильей Авербухом. Как всегда, быстро, интересно и продуктивно. Еще не утверждена, но я очень надеюсь», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.