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Сегодня, 14:47

Туктамышева рассказала о работе над новой произвольной программой с Авербухом

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе, которую она готовит с российским хореографом Ильей Авербухом.

«Люблю нашу совместную работу! Поставили новую произвольную с Ильей Авербухом. Как всегда, быстро, интересно и продуктивно. Еще не утверждена, но я очень надеюсь», — написала Туктамышева в своём Telegram-канале.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства-2021. В сезоне-2021/22 она завоевала серебро на этапах «Гран-при» в Канаде и России.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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