Туктамышева рассказала о поездке в Чунцин. Там она стала третьей на этапе «Гран-при»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором рассказала о поездке в Чунцин. Там на китайском этапе серии «Гран-при» она заняла третье место.

— Самый большой город в мире, Чунцин! Я была в шоке, потому что его площадь сопоставима со всей Австрией или ОАЭ. 82 тысячи километров, — написала фигуристка. — Посмотреть его хотя бы чуть-чуть за пару дней — абсолютно невозможно, он просто невероятно огромный! Мы погуляли по старому городу, построенному примерно три тысячи лет назад. Причудливая архитектура, бесконечные сувенирные лавки, суперострая еда. Все это воспринимается тяжело, если вы не любитель азиатской культуры.