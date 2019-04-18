Туктамышева рассказала о дружбе с Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) рассказала о том, как относится к критике в соцсетях, а также возможна ли дружба с соперницами.

– Когда идет поток негатива, стараюсь меньше залезать в соцсети. Но что можно сделать, если это вызывает интерес у людей?, – приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФКР. – Главное, что в жизни между нами, спортсменками ничего такого нет. Мы-то сами знаем, как мы общаемся друг с другом, какая ситуация в спорте друг у друга. Но если людям нравится читать про "баттлы", то репортеры будут писать. Все взаимосвязано. Мне же хочется, чтобы в статьях было больше добра, потому что у нас такой красивый вид спорта. Хочется, чтобы его как можно меньше смешивали с грязью.

Смеемся, когда читаем статьи, в которых нас с девочками пытаются столкнуть. Вот на шоу после командного турнира мы много общались с Женей Медведевой, стали хорошими приятелями. И хорошо, что мы там так открылись друг другу.

С соперницами можно дружить. Особенно когда сезон закончен. Это, конечно, шутка. Но просто когда ты вне льда, то тяжело все время быть в себе, сконцентрированным только на своем. Я так не могу. Мне намного легче быть со всеми открытой, чем угрюмой. Мне лучше общаться со всеми. На льду – это на льду, а вне льда – все спокойно. ​У нас в группе Мишина все мы стараемся общаться, поддерживаем друг друга.