Туктамышева рассказала о целях на сезон-2019/20

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева в своем Twitter сообщила о том, где хочет начать новый соревновательный сезон, а также о желании отобраться в финал "Гран-при".

- Привет, Италия! Как и два предыдущих сезона, я хочу начать свой новый соревновательный сезон с тобой на Lombardia Trophy. И, конечно же, я хочу встретиться с вами в начале декабря, - написала фигуристка.

Турнир Lombardia Trophy пройдет в Бергамо с 13 по 15 сентября, а в декабре (5-8) в Турине состоится финал "Гран-при". В него по итогам шести этапов отбирается шесть лучших представителей в каждом виде. Туктамышева выступит в США (с 18 по 20 октября) и Китае (с 8 по 10 ноября).

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