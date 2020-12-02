Туктамышева рассказала, когда планирует включить в программу четверной тулуп

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева рассказала, когда планирует исполнить четверной тулуп на соревнованиях.

— Прыгаю не так много, пока около 30 процентов попыток получаются успешными, поскольку я только две недели назад начала исполнять четверной тулуп на тренировках, — приводит «Чемпионат» слова Туктамышевой. — Для включения его в программу должна присутствовать уверенность в элементе, а для этого нужно, чтобы хотя бы процентов 70 тренировочных попыток были удачными.

Туктамышева заявила, что вряд ли успеет подготовить прыжок к московскому этапу Кубка России, который пройдет с 5 по 8 декабря. Спортсменка отметила, что планирует попробовать четверной тулуп впервые в сезоне на чемпионате России в Челябинске, который пройдет с 22 по 27 декабря.

Туктамышева выучила четверной тулуп прошлой осенью, но пока ей не удалось исполнить его на соревнованиях. Фигуристка зашла на этот элемент на чемпионате России-2020, но допустила падение.