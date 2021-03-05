Туктамышева рассказала, какие прыжки разучивала в детстве

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в среду побывала на фан-встрече в социальной сети Clubhouse. На ней фигуристка рассказала, над какими элементами работала в детстве и какие бы хотела освоить сейчас.

— В детстве делала двойной аксель + тройной риттбергер, но с моей техникой сложно сделать сразу тройной, потому что, мне кажется, у меня более такие выезды на «катучесть». Меня больше обучили с тройным тулупом прыгать, но есть желание попробовать что-нибудь выучить с риттбергером. Мы просто никогда особенно не занимались этим, но, наверное, это возможно и не так сложно, просто нужно понять, как это делать.

— А над каскадом двойной аксель + ойлер + тройной сальхов работа ведется?

— Да, потому что это неплохая комбинация. Мне хочется довести ее до ума и вставить в программу, поэтому сейчас работаем над ней и пробуем ее натренировать так, чтобы я уверенно себя чувствовала.

Ранее сегодня, 5 марта, фигуристка заявила, что хотела бы поучаствовать в шоу на Первом канале «Ледниковый период» с певцом Федуком.

(Анастасия Плетнева)