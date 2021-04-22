Туктамышева рассказала, как заставляет себя учить четверной лутц

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что надеется попасть в сборную России на Олимпийские игры 2022 года. 24-летняя фигуристка хочет выучить четвертной лутц.

«Я до сих пор прыгаю с удочкой. Это нужно для того, чтобы выучить сложные элементы и не получить травму. Сейчас учу четверной лутц и, чтобы сделать его, работаю на удочке — чтобы понять ощущения. Четыре оборота в воздухе отличаются от трех. Когда тебе 24, твое тело очень против идти на риск. Я заставляю, говорю: «Давай!» — рассказала Туктамышева в эфире программы «Вечерний Ургант».