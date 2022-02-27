Туктамышева рассказала, как справляется со сложными ситуациями

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос в Instagram о мотивации.

«Что говоришь себе, когда сложно, но нужно собраться? Пытаюсь проверить себя, на что способна. Заключаю пари сама с собой. Это помогает найти мотивацию и силы», — написала Туктамышева.

Сторис Елизаветы Туктамышевой. Фото Instagram

В текущем сезоне 25-летняя фигуристка заняла второе место на этапах серии «Гран-при» в России и Канаде.

На чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место и не попала в основу сборной России на Олимпийские игры в Пекине.