Туктамышева рассказала, как справляется со сложными ситуациями
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос в Instagram о мотивации.
«Что говоришь себе, когда сложно, но нужно собраться? Пытаюсь проверить себя, на что способна. Заключаю пари сама с собой. Это помогает найти мотивацию и силы», — написала Туктамышева.
Сторис Елизаветы Туктамышевой.
Фото Instagram
В текущем сезоне 25-летняя фигуристка заняла второе место на этапах серии «Гран-при» в России и Канаде.
На чемпионате России Туктамышева заняла седьмое место и не попала в основу сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
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