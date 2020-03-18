Туктамышева рассказала, как Санкт-Петербург стал для нее родным городом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как Санкт-Петербург превратился для нее в родной город. Отметим, что родилась спортсменка в городе Глазове.

— Я люблю давать интервью. Особенно, когда вопросы интересны и действительно заставляют задуматься, а не повторять одно и тоже (такие интервью откровенно раздражают). Недавно меня спросили: стал ли Петербург мне родным городом? Безусловно — да! — написала в своем Instagram Туктамышева. — Я живу тут уже почти 10 лет, и за это время влюбилась и каждый город, где я бываю — я сравниваю с Питером. Могу вам сказать, что мало какие из них могут с ним конкурировать. В Петербурге прекрасно все: атмосфера, архитектура, люди. Из минусов: возможно, иногда хочется больше солнца.