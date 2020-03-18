Туктамышева рассказала, как Санкт-Петербург стал для нее родным городом
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как Санкт-Петербург превратился для нее в родной город. Отметим, что родилась спортсменка в городе Глазове.
— Я люблю давать интервью. Особенно, когда вопросы интересны и действительно заставляют задуматься, а не повторять одно и тоже (такие интервью откровенно раздражают). Недавно меня спросили: стал ли Петербург мне родным городом? Безусловно — да! — написала в своем Instagram Туктамышева. — Я живу тут уже почти 10 лет, и за это время влюбилась и каждый город, где я бываю — я сравниваю с Питером. Могу вам сказать, что мало какие из них могут с ним конкурировать. В Петербурге прекрасно все: атмосфера, архитектура, люди. Из минусов: возможно, иногда хочется больше солнца.
Я люблю давать интервью. Особенно, когда вопросы интересны и действительно заставляют задуматься, а не повторять одно и тоже (такие интервью откровенно раздражают). Недавно меня спросили: стал ли Петербург мне родным городом? Безусловно — да! Я живу тут уже почти 10 лет, и за это время влюбилась и каждый город, где я бываю — я сравниваю с Питером?. Могу вам сказать, что мало какие из них могут с ним конкурировать. В Петербурге прекрасно все: атмосфера, архитектура, люди. Из минусов: возможно, иногда хочется больше солнца Хотите узнать больше обо мне? Задавайте в комментариях свои вопросы, я выберу самый интересный и обязательно отвечу на него в ближайшее время!? . . . I love giving interviews. Especially when the questions are interesting and really makes you think and not repeating the same things (such a interviews are really annoying). I've been asked recently: did Saint Petersburg became my hometown? Definitely! I've been living here for almost 10 years and I've fell in love with Saint Petersburg! Everything is perfect here for me: atmosphere, architecture, people even sometimes you'd like to have more sun? Do you want to know more about me? Write your questions in comments, I'll chose the most interesting and I'll answer them shortly.?