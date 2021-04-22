Туктамышева рассказала, как решилась на эротическую фотосессию

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как решилась на откровенную фотосессию для мужского журнала. 25 февраля стало известно, что спортсменка приняла участие в фотосессии для мартовского номера Maxim. Ее фото попало на обложку выпуска.

«Я открыто говорю, что общаюсь со спортивным психологом. Вернее, работала, когда были кризисные моменты. Это очень полезно, потому что ты больше понимаешь свои проблемы, с чем нужно больше работать, как себя настраивать. Ты можешь абсолютно отключиться от фигурного катания, не переживать, потому что твоё тело знает. Обычно от головы, от своих мыслей идут ошибки, плохое катание — и может провалиться сезон. Поэтому я работала со спортивным психологом, и это мне помогло. Спасибо ему большое.

Обсуждала ли с психологом фотосессию в журнале Maxim? Да нет. Мне казалось, что я решусь на это еще два года назад. Знала, что в моей жизни будет такая фотосессия. Думала, что примут хуже, если честно. Очень много положительных отзывов. Хейт? Да, потому что я спортсменка, фигуристка. Я не понимаю, в чем проблема, но люди задавались вопросом «зачем?»

Тренер дал согласие на фотосессию практически сразу. Не было страшно спрашивать. Почему-то я знала, что Алексей Николаевич сразу согласится. У нас очень доверительные отношения. Если есть какой-то проект, я сначала иду к Алексею Николаевичу, а потом уже соглашаюсь или нет", — рассказала Туктамышева в эфире программы «Вечерний Ургант».