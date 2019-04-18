Туктамышева рассказала, что тренирует два тройных акселя в произвольной программе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) подвела итоги сезона-2018/19, а также рассказала, в чем заключается наибольший прогресс за прошедший соревновательный год.

– Этот сезон просто как взрыв в моей жизни. Он таким ярким пятном и останется в памяти, потому что как начался ярко, так ярко и завершился, – приводит слова Туктамышевой пресс-служба ФФКР. – Были небольшие трудности в конце сезона, так как я не попала на чемпионат мира. Но несмотря ни на что, этот сезон сложился для меня хорошо. Мы с Алексеем Николаевичем Мишиным и Татьяной Николаевной Прокофьевой сделали большой шаг вперед, поэтому довольны и хотим продолжать также.

Самый большой прогресс – возобновление тройного акселя в программах. Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне.

Я тренирую сейчас два тройных акселя в произвольной программе. Может быть, в следующем сезоне мы сделаем это. Я люблю ставить перед собой реальные цели. Реально – это два акселя. Пока концентрируюсь на этом и буду работать, чтобы не распыляться и вкладывать силы в то, что нужно.