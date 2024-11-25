Туктамышева рассказала, что может выпить пива после выступлений

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением об употреблении пива спортсменами.

«Конечно, могу позволить себе [выпить пива], почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки. Это дифференцированное восстановление. Но исключительно ради этого (смеется). Никакой пропаганды», — цитирует фигуристку «КП в Санкт-Петербурге».

Ранее Туктамышева рассказала, что любит играть в футбол и хотела бы провести матч в составе «Зенита».