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Сегодня, 06:56

Туктамышева рассказала, что может выпить пива после выступлений

Руслан Минаев
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением об употреблении пива спортсменами.

«Конечно, могу позволить себе [выпить пива], почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки. Это дифференцированное восстановление. Но исключительно ради этого (смеется). Никакой пропаганды», — цитирует фигуристку «КП в Санкт-Петербурге».

Ранее Туктамышева рассказала, что любит играть в футбол и хотела бы провести матч в составе «Зенита».

Источник: КП Спорт
Елизавета Туктамышева
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