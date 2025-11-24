Туктамышева рассказала, что ее больше полугода преследует незнакомец

Чемпионка мира 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее уже почти год преследует мужчина.

По словам спортсменки, все началось во время новогодних шоу. К ее машине подошел незнакомец и предложил выпить кофе. Она отказалась, но он начал караулить ее ежедневно после шоу.

«Шоу закончились, думала, что это тоже закончится. Но он нашел мой адрес, мою квартиру, знает, где я работаю. Это очень страшно, когда ты сидишь одна в квартире, и тебе поступает звонок от настойчивого мужчины, который очень желает с тобой встретиться», — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.

Туктамышева объявила о завершении карьеры на YouTube-канале Вити Кравченко. 28-летняя россиянка выступала в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.