Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:32

Фигуристка Туктамышева рассказала, когда представит новые программы

Виктория Кравченко
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram рассказала, когда может представить новые программы.

В сторис один из подписчиков спросил: «Когда мы увидим новую программу?» — спросил один из подписчиков. «Думаю, очень скоро. Возможно, на «Кубке Первого канала», — ответила девушка.

Ранее «Кубок Первого канала» был перенесен из Сочи в Москву. Ранее сообщалось, что Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в соревнованиях. Турнир пройдет с 6 по 7 марта.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
2
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
Махачев снес американца в первом раунде: Ислам ждал другой победы, ему уже не интересно бить середняков и нужен пояс
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кагановская и Ангелопол выиграли ритм-танец в финале Кубка России среди юниоров
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости