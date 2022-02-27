Фигуристка Туктамышева рассказала, когда представит новые программы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram рассказала, когда может представить новые программы.

В сторис один из подписчиков спросил: «Когда мы увидим новую программу?» — спросил один из подписчиков. «Думаю, очень скоро. Возможно, на «Кубке Первого канала», — ответила девушка.

Ранее «Кубок Первого канала» был перенесен из Сочи в Москву. Ранее сообщалось, что Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в соревнованиях. Турнир пройдет с 6 по 7 марта.