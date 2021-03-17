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Туктамышева рада, что снялась в эротической фотосессии

11:24
Елизавета Туктамышева. Фото Maxim
Елизавета Туктамышева. Фото Maxim
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как согласилась на фотосессию для мужского журнала Maxim.

«Я сначала согласилась, обрадовалась. Потом поняла: так, стоп, надо подумать. Но мы с агентом сразу поставили условия, что сделаем не совсем откровенные снимки, что все этические нормы будут соблюдены. И я рада, что это случилось в моей жизни. Естественно, я знала, что будут негативные отзывы, но получила много положительных. И вот этого я не ожидала, что на самом деле будет так много таких», — приводит слова Туктамышевой официальный сайт Федерации фигурного катания России (ФФККР).

Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5435-elizaveta-tuktamysheva-kogda-ty-znaesh-chto-est-sorevnovaniya-i-ty-gotovish-sya-k-chempionatu-mira-to-u-tebya-smysl-v-zhizni-poyavlyaetsya.html

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