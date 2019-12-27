Туктамышева прыгнула четверной тулуп на тренировке чемпионата России, но допустила ошибку на акселе

Елизавета Туктамышева исполнила чисто четверной прыжок на утренней тренировке перед стартом женских соревнований на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня фигуристки тренировали короткие программы, в рамках которой исполнение четверного запрещено. Сам прокат под музыку у Туктамышевой задался не очень: она исполнила «бабочку» на тройном акселе, что спровоцировало красноречивую реакцию Алексея Мишина: он постучал по головке, намекая, видимо, на проблему в психологии.

А вот за пределами проката Туктамышева прыгала чисто и даже под занавес исполнила успешную попытку четверного тулупа. Напомним, в контенте на произвольную программу он не заявлен, но заявка не является обязательной.

Короткая программа у женщин стартует в 15:30 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)