Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади

Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела массовую разминку в рамках спортивного праздника «Питерский заряд», сообщает Spbdnevnik.ru.

Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площадиhttps://t.co/r3WLXUCVIE pic.twitter.com/8Yos6oCkDh — FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) August 24, 2019

Вместе с Туктамышевой в мероприятии принял участие чемпион мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко. Размяться вместе с именитыми спортсменами могли все желающие.