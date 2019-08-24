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Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади

13:39
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Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела массовую разминку в рамках спортивного праздника «Питерский заряд», сообщает Spbdnevnik.ru.

Вместе с Туктамышевой в мероприятии принял участие чемпион мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко. Размяться вместе с именитыми спортсменами могли все желающие.

Дополнительная информация

https://spbdnevnik.ru/news/2019-08-24/tuktamysheva-provela-massovuyu-zaryadku-na-dvortsovoy-ploschadi

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