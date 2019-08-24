Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади
13:39
Чемпионка мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева провела массовую разминку в рамках спортивного праздника «Питерский заряд», сообщает Spbdnevnik.ru.
Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площадиhttps://t.co/r3WLXUCVIE pic.twitter.com/8Yos6oCkDh— FigureSkatingRu / Фигурное Катание (@figureskatingRu) August 24, 2019
Вместе с Туктамышевой в мероприятии принял участие чемпион мира по кикбоксингу, чемпионом Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко. Размяться вместе с именитыми спортсменами могли все желающие.
Дополнительная информация
https://spbdnevnik.ru/news/2019-08-24/tuktamysheva-provela-massovuyu-zaryadku-na-dvortsovoy-ploschadi
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