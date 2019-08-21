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Туктамышева проведет зарядку на Дворцовой площади

08:54
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева проведет зарядку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Сантк-Петербурга в Instagram.

Туктамышева проведет зарядку на Дворцовой площади в рамках спортивного праздника «Питерский заряд» в компании чемпиона Европы и мира по тайскому боксу Вячеслава Тисленко и блогера Натальи Камолинковой.

Туктамышева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.

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