Туктамышева проведет мероприятие за 200 тысяч рублей, сорванное из-за заболевания коронавирусом

23 января российская фигуристка Елизавета Туктамышева проведет мастер-класс, показательное выступление и автограф-сессию в Учебно-спортивном центре города Оленегорск Мурманской области. Первоначально выступление должно было состояться в конце ноября, но сразу после победного для себя «Гран-при России» Туктамышева заболела коронавирусом. Согласно официальному сайту Единой информационной системы в сфере закупок, за мастер-класс и выступление чемпионка мира 2015 года получит 200 тысяч рублей.

Оленегорск — город в 100 километрах от Мурманска с населением 20 тысяч человек. Ранее Туктамышева уже проводила мастер-классы для детей. В прошлом году она посетила приют для детей-сирот в Санкт-Петербурге.

На прошедшем чемпионате России 2021 года Туктамышева заняла 7-е место (4-е среди взрослых). В сборную на чемпионат мира попадут три спортсменки, пока участие гарантировала себе только чемпионка России Анна Щербакова.

(Дмитрий Кузнецов)