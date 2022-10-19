Туктамышева пропустит второй этап Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева не выступит на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале со ссылкой на тренера спортсменки Алексея Мишина.

По словам наставника Туктамышевой, 25-летней фигуристке пришлось сняться с соревнований по состоянию здоровья.

Второй этап Кубка Санкт-Петербурга походит с 18 по 21 октября на льду Академии фигурного катания.