Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:40

Туктамышева прокомментировала то, что ей не удалось выступить на Олимпиаде в Пекине

Туктамышева рассказала о своем отношении к Олимпийским играм
Виктория Кравченко

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к Олимпиаде. Спортсменка не выступила на Играх в Пекине, так как была в числе запасных.

«Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живет и тренируется только ради Олимпиады.

Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.

Ранее сообщалось, что Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в Кубке Первого канала.

Источник: https://www.cosmo.ru/
Олимпиада
Елизавета Туктамышева
2
3

Читайте также

«Бетис» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало матча Лиги Европы
Де Хеа поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов «МЮ» с «Атлетико»
Бруну Фернандеш побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов
Игровая ночь в НХЛ: Кучеров снова набрал два очка, а Ничушкин прервал голевую засуху
Ожирение: как определить и чем оно опасно?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хореограф Соля поставил новую короткую программу для Семененко

Шаботова: «Мы сейчас в Киеве, но экстренно пытаемся выехать из страны»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости