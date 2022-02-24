Туктамышева прокомментировала то, что ей не удалось выступить на Олимпиаде в Пекине

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к Олимпиаде. Спортсменка не выступила на Играх в Пекине, так как была в числе запасных.

«Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живет и тренируется только ради Олимпиады.

Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.

Ранее сообщалось, что Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в Кубке Первого канала.