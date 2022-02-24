Туктамышева прокомментировала то, что ей не удалось выступить на Олимпиаде в Пекине
Туктамышева рассказала о своем отношении к Олимпийским играм
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к Олимпиаде. Спортсменка не выступила на Играх в Пекине, так как была в числе запасных.
«Естественно, очень круто выступить на олимпийском льду, побывать на Олимпиаде, но, мне кажется, в жизни есть более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать, чего желать. Я не тот спортсмен, который живет и тренируется только ради Олимпиады.
Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять», — цитирует Туктамышеву Cosmopolitan.
Ранее сообщалось, что Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко примут участие в Кубке Первого канала.
Источник: https://www.cosmo.ru/
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