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Туктамышева прокомментировала слова Мишина о своем выступлении в Китае

11:18
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что она думает о словах своего тренера Алексея Мишина который прокомментировал ее выступление в Китае. В субботу 22-летняя россиянка получила 143,53 балла и с суммой 209,10 балла заняла третье место на данном этапе серии.

— Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону, — приводит ТАСС слова Мишина. — Наверное, общая атмосфера такая, чтобы не допустить подавляющего числа русских женщин в финале «Гран-при». И я думаю, этим объясняется третье место Лизы, а не второе.

Не знаю, но Алексею Николаевичу, конечно, виднее, — отметила Туктамышева. — Я думаю, что с его словами можно согласиться. Как спортсмен я не могу предъявлять претензии судьям. Но могу отметить, что Алексей Николаевич не скажет чего-то, что не является таковым.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7099292

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