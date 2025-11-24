Туктамышева прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Ну, у нас была тенденция, что 15-16 лет — как раз тот возраст, когда прайм физической формы спортсмена может быть с четверными [прыжками], тройными акселями, а после переходного возраста обычно уже девушки не справляются с такой нагрузкой и заканчивают карьеры. То есть такое правило, думаю, сделали, чтобы было больше спортсменок, которые долгую спортивную карьеру могут жить, чтобы было именно много новых имен, которые могут целый олимпийский цикл, два олимпийских цикла [провести], которые будут запоминаться. Смотреть на долгую карьеру интереснее, это правда», — сказала Туктамышева на YouTube-канале Вити Кравченко.

Туктамышева объявила о завершении карьеры на YouTube-канале Вити Кравченко. 28-летняя россиянка выступала в одиночном катании. Она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером турнира 2021 года, победительницей чемпионата Европы-2015, бронзовым призером европейского первенства-2013. Также спортсменка выигрывала чемпионат России в 2013-м, трижды становилась серебряным (2009, 2015, 2023) и дважды — бронзовым (2010, 2011) призером чемпионата страны.