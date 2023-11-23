Туктамышева — о фото в свадебном платье: «Моя голова сейчас к этому не готова»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о фотографии в платье, похожем на свадебное, в социальных сетях.

«У меня даже не было мысли о том, что это похоже на свадебное платье, настолько моя голова сейчас к этому не готова и этого не желает», — приводит слова Туктамышевой «Фонтанка.ру».

26-летняя фигуристка — чемпионка мира-2015, серебряный призер турнира 2021 года, чемпионка Европы-2015, бронзовый призер европейского первенства 2013 года. В октябре Туктамышева сообщила, что берет паузу в карьере.

Ранее Туктамышева объяснила, почему решила приостановить спортивную карьеру.