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Туктамышева призвала тренироваться дома

20:48
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео с тренировкой.

— Мы все сейчас находимся в новых для нас условиях, — написала Туктамышева в Instagram. — И вместо того, чтобы постоянно об этом думать, предлагаю действовать и даже в такую ситуацию использовать для себя.

Первые дни мне было непривычно, потому что тренировки и постоянное движение — в этом моя жизнь.

Безусловно я скучаю по льду и по спорту, но даже дома в четырех стенах, я продолжаю свои занятия и призываю вас не лежать на диване, а каждый день делать зарядку!

Выкладываю часть своего ежедневного комплекса упражнений. Давайте вместе со мной?

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