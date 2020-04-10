Туктамышева призвала тренироваться дома

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видео с тренировкой.

— Мы все сейчас находимся в новых для нас условиях, — написала Туктамышева в Instagram. — И вместо того, чтобы постоянно об этом думать, предлагаю действовать и даже в такую ситуацию использовать для себя.

Первые дни мне было непривычно, потому что тренировки и постоянное движение — в этом моя жизнь.

Безусловно я скучаю по льду и по спорту, но даже дома в четырех стенах, я продолжаю свои занятия и призываю вас не лежать на диване, а каждый день делать зарядку!

Выкладываю часть своего ежедневного комплекса упражнений. Давайте вместе со мной?