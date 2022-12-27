Туктамышева призналась, что не любит популярность

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева не любит большую популярность и в жизни считает себя интровертом.

«Я не люблю большую популярность. В жизни я интроверт, в компании экстраверт. Да, я читаю комментарии, но научилась либо пролистывать, не забивая этим голову, либо, если что-то цепляет, говорю с близкими, чтобы разобраться, правда это или нет и можно ли что-то с этим сделать. Но это бывает довольно редко», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

26-летняя фигуристка ранее стала бронзовым призером своего 15-го в карьере чемпионата России, который завершился в Красноярске.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы, чемпионка командного чемпионата мира, победительница финала «Гран-при» сезона-2014/15, чемпионка России (2013), двукратный серебряный (2009, 2015) и трехкратный бронзовый (2010, 2011, 2023) призер турнира.